Passaggio della campana per il Lions host Gela, Tandurella nuovo presidente

La cerimonia del passaggio della campana

Gela. Passaggio di campana per il Lions Host Gela. Il nuovo presidente è l'ingegnere Luigi Tandurella. Sarà affiancato dal segretario, dottore Alessandro Cannizzaro, dal cerimonie, avvocato Tommaso Vespo e dal tesoriere, dottore Nicola Gennuso. Ieri, la cerimonia si è tenuta a villa Giuliana, a Licata. Ringraziamenti per quanto fatto sono andati al past president Grazio Di Bartolo. Sono state illustrate le tappe della programmazione da mettere in campo, al servizio della comunità locale.