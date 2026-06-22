Passaggio della campana per il Lions Gela host

La cerimonia del passaggio della campana

Gela. Passaggio della campana per i soci del Lions Gela host. L'ingegnere Nuccio Cannizzaro è il presidente. Segretario invece sarà l'avvocato Tommaso Vespo. Un altro legale, Paolo Testa, ricoprirà il ruolo di tesoriere. L'imprenditore Angelo Turco è stato scelto come cerimoniere. La cerimonia si è tenuta presso villa del Poggio Mulara, alla presenza dei soci. Sono stati esposti i programmi da finalizzare nel corso dei prossimi mesi.