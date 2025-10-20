Passaggio della Campana al Kiwanis Club di Gela: Andrea Emmanuello nuovo Presidente

La serata si è conclusa con un sorteggio di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato a progetti solidali locali.

Gela. Si è svolta in un clima di profonda amicizia e partecipazione la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Kiwanis Club di Gela, momento simbolico che segna il passaggio delle consegne tra la presidente uscente Rita Domicoli e il nuovo presidente Andrea Emmanuello, alla guida del club per l’anno sociale 2025-2026. L’evento, molto partecipato, ha visto la presenza di autorità civili, rappresentanti istituzionali e dirigenti Kiwanis a livello regionale e nazionale. Tra gli interventi più significativi, quello del sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, del tesoriere nazionale del Kiwanis Italia-San Marino, Carlo Assenza – in rappresentanza del Governatore Basilio Valente – e del Luogotenente Governatore della Divisione 5 Sicilia, Gaetano Vermiglio. Tutti hanno espresso parole di apprezzamento per l’impegno del club sul territorio, sottolineando la qualità dei progetti realizzati e l’importanza della continuità nella missione di servizio alla comunità. Nel suo discorso di insediamento, Andrea Emmanuello ha ringraziato la past president Rita Domicoli per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nel rafforzare la presenza del Kiwanis a Gela, rinnovando il suo impegno a proseguire nel solco dei valori fondanti dell’associazione: solidarietà, cultura, inclusione e sostegno ai più giovani.

Il nuovo direttivo del Kiwanis Club di Gela risulta così composto:

• Presidente: Andrea Emmanuello

• Vice Presidente: Enzo Patti

• Past President: Rita Domicoli

• Segretario: Antonio Caglià

• Tesoriere: Roberto Lombardo

• Cerimoniere: Gaetano D’Arma

• Web Master: Sara Gauci

• Addetto Stampa: Pietro Scerra

• Presidente Eletto: Giuseppe Abbate

Consiglieri:

Rocco Pizzardi (di diritto), Pippo Pace, Aldo Turco, Pietro Arezzi, Emanuela Tuccio e Geltrude Bonura.

Durante la cerimonia sono stati inoltre nominati tre nuovi soci onorari: il Sindaco Terenziano Di Stefano, il Dott. Alfonso Cirrone Cipolla e la Dirigente scolastica Ina Ciotta, riconoscimento che testimonia la volontà del club di aprirsi sempre più al dialogo con le istituzioni e con il mondo della cultura e della scuola. Particolarmente apprezzato l’intervento del giovane Giuseppe Giudice, che ha offerto una riflessione profonda e toccante sui conflitti internazionali e sulla responsabilità delle nuove generazioni nel costruire una cultura di pace. Le sue parole hanno suscitato emozione e riflessione, confermando l’attenzione del Kiwanis verso i giovani e il loro ruolo nel mondo contemporaneo. La serata si è conclusa con un sorteggio di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato a progetti solidali locali, impreziosito dalla donazione di un’opera d’arte dello scultore Roberto Tascone, gesto che ha unito arte e solidarietà in un’unica, significativa iniziativa. In un clima di amicizia e partecipazione, il Kiwanis Club di Gela rinnova così il proprio impegno al servizio della comunità, confermandosi punto di riferimento per la promozione dei valori di solidarietà, cittadinanza attiva e crescita culturale. Un passaggio di testimone che non è solo cerimoniale, ma rappresenta la continuità di una missione condivisa: servire i bambini del mondo e costruire, insieme, una società più giusta e solidale