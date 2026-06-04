Passa variazione da 400 mila euro per gli eventi: ok ai fondi complesso salesiano

Ok alla variazione per gli eventi e a quella per i lavori nel complesso salesiano

Gela. Quattordici consiglieri di maggioranza hanno dato il via libera alla variazione di bilancio da 400 mila euro, dalle compensazioni Eni, per gli eventi estivi. Il nulla di fatto di ieri, per numeri sotto soglia, è stato superato. Dem, pentastellati, civici e autonomisti hanno detto sì alla proposta che consente di dare la disponibilità dei fondi per le manifestazioni dei prossimi mesi. Si sono astenuti i consiglieri di centrodestra e il renziano Alberto Zappietro, che però ha spiegato che la sua volontà era di supportare l'atto. Sì è espresso per l'astensione a causa di un errore, così ha riferito. Il consigliere PeR Paolo Cafa' ha invece detto no alla destinazione dei fondi agli eventi. La maggioranza e gruppi di opposizione, dal centrodestra (c'erano l'esponente Dc Armando Irti e la leghista Antonella Di Benedetto) a PeR e Iv, hanno approvato la variazione di bilancio per i fondi delle compensazioni destinati al progetto di riqualificazione del complesso salesiano. "Come si fa a trattare un tema come questo e il centrodestra è assente - ha attaccato l'esponente civico Davide Sincero - escono dall'aula e non sostengono un atto di questo tipo". Tutti i gruppi di maggioranza hanno supportato la variazione per il progetto del complesso salesiano. Il pentastellato Francesco Castellana ha parlato di "un atteggiamento farsesco" del centrodestra che ha lasciato l'aula. Della rilevanza sociale del progetto ha parlato il civico Rosario Faraci. "Il Comune si sostituisce all'assenza dello Stato per questa struttura religiosa", ha continuato richiedendo la sdemanializzazione dell'area. Il dem Giuseppe Fava, a sua volta, ha indicato la strategia di un centrodestra, in gran parte uscito dall'aula senza partecipare al voto per il complesso salesiano. Il presidente di turno, Di Benedetto, ha voluto ribadire che "l'opposizione, con la sottoscritta, il consigliere Irti e i consiglieri Zappietro e Cafa' è presente. Non siamo trasparenti e può capitare che qualcuno non possa partecipare per impegni personali". L'assenso è arrivato inoltre per altri punti, compreso quello che sblocca circa 50 mila euro dalla tassa di soggiorno.