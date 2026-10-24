Campagne Pascolo abusivo nei terreni di un'associazione religiosa, due assoluzioni

C'era già stato l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione

Gela. Erano stati condannati, sia in primo che in secondo grado, perché accusati di aver invaso e fatto pascolare i loro animali in un terreno di proprietà di un'associazione religiosa, nelle campagne locali. Per Giuseppe Alessandro Antonuccio ed Emanuele Lauretta, dopo l'annullamento deciso dalla Corte di Cassazione, con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, è arrivata l'assoluzione. Proprio i giudici nisseni, nel procedimento d'appello bis, hanno accolto i ricorsi presentati dai legali di difesa, gli avvocati Cristina Alfieri e Laura Caci. Per le difese, infatti, i due pastori non avrebbero avuto intenzione di occupare i terreni né sarebbero emersi elementi idonei a ritenere che ci fosse questa volontà. Stando ai difensori, inoltre, quei terreni sarebbero stati accessibili e senza la presenza di eventuali proprietari.