Partito sindaci, nuovi contatti di Di Stefano: "Territori dettino l'agenda, non mi interessano posizioni"

I paletti politici sono chiari e Di Stefano non pare intenzionato a prestare il fianco, rispetto ad eventuali progetti politici che non abbiano come punti nodali proprio i territori, partendo dalla piena conferma, a livello cittadino, della sua alleanza

Gela. Non è la prima volta che insiste sul concetto di territorialità e sulla priorità che spetta alle istanze locali. Il sindaco Terenziano Di Stefano, in questi mesi, forte della sua posizione civica, seppur alla guida di una coalizione nella quale i partiti hanno un loro indiscutibile peso, lo ha rimarcato accendendo la vertenza sanità per il potenziamento del sistema cittadino e adesso supportando le rivendicazioni di agricoltori e autotrasportatori del territorio e non solo. Ragionamenti e posizioni che da qualche tempo lo hanno portato ad approfondire il dialogo con altri sindaci, siciliani e di altre Regioni. Abbiamo riferito dei contatti in corso con il gruppo del cosiddetto "partito dei sindaci", in Sicilia "battezzato" dal presidente Anci Paolo Amenta (sindaco di Canicattini Bagni) e dal primo cittadino di San Filippo del Mela, Gianni Pino. L'adesione di Di Stefano, capo dell'amministrazione di uno dei Comuni più grandi dell'isola, non sarebbe per nulla una tappa indifferente nel percorso di quello che istituzionalmente è stato presentato come "Sindaci d'Italia". Il sindaco e i suoi civici, comunque, non intendono rinunciare alla loro identità, costruita sul piano locale e che sta conducendo pure a mettere radici in provincia. Inoltre, come ha pubblicamente riferito negli scorsi giorni, Di Stefano non intende stare semplicemente a traino dei partiti. "Devono essere i sindaci, che conoscono i territori e affrontano quotidianamente tante difficoltà, a dettare l'agenda", sottolinea. Pochi giorni fa, dopo alcuni incontri palermitani, ha avuto altri contatti con sindaci che sono interessati al nuovo soggetto politico. "L'ho detto chiaramente anche a loro - spiega inoltre - se i sindaci detteranno l'agenda delle priorità per i territori, bene. Altrimenti, per quanto mi riguarda, non mi interessa sviluppare progetti finalizzati, magari, solo ad avere qualche posizione di riguardo". I paletti politici sono ben chiari e Di Stefano non pare intenzionato a prestare il fianco, rispetto ad eventuali progetti politici che non abbiano come punti nodali proprio i territori, partendo dalla piena conferma, a livello cittadino, della sua alleanza di governo.