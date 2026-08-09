Partito dall’aeroporto di Palermo il primo volo ITA Airways con cane di grossa taglia

L'aeroporto internazionale di Palermo "Falcone Borsellino" è stato protagonista del primo volo nazionale Ita Airways con a bordo cani di grossa taglia

PALERMO (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” è stato protagonista del primo volo nazionale Ita Airways con a bordo cani di grossa taglia. Si chiama Geppino, di 13 anni, 29 chili, lo Sharpei che ha viaggiato da Palermo a Milano Linate nel volo Ita Airways grazie al servizio Large Dog On Board, su una selezione di voli nazionali Ita. Geppino era accompagnato dal proprietario, l’imprenditore agricolo Paolo Miceli di Monreale, centro alle porte di Palermo, e si sono imbarcati al gate A15 sul volo AZ1864, in partenza alle 12.20 dall’aeroporto di Palermo.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).