Parte "Spazio civico", nasce la rete fuori dai partiti: "Nostro leader è il territorio"

I civici mettono altri mattoni alla loro costruzione, muovendo dalla provincia di Caltanissetta e pronti a mettere i temi territoriali sul tavolo delle forze regionali

Caltanissetta. Apre ufficialmente i battenti, dopo un lungo periodo di confronto interno, fuori dai partiti. "Spazio civico" è stato "inaugurato", in serata, a Caltanissetta. L'appello ha chiamato a raccolta tanti movimenti ed esponenti che non sono collocati sotto le insegne di partito. "Il nostro leader è il territorio", è stato detto in esordio dal consigliere comunale nisseno del gruppo "Futura" Armando Turturici. La rete prende forma e appunto mira a uno spazio che non sia meramente di contorno. In prima fila, il sindaco gelese Terenziano Di Stefano e il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. Al tavolo, anche il referente provinciale di "Una Buona Idea" Giovanni Scicolone. "Un nuovo paradigma per questo territorio", è intervenuto Marco Andaloro, che dopo anni ha lasciato il Pd. In sala, a Palazzo Moncada, tanti esponenti dell'amministrazione comunale del "modello Gela", gli assessori Simone Morgana, Filippo Franzone, Romina Morselli e Valeria Caci, e consiglieri comunali di maggioranza, dai pentastellati ai civici del sindaco e fino agli autonomisti. Pochi, invece, i referenti dem. L'esordio di "Spazio civico" è stato seguito da diversi partiti dell'area progressista. "Una Buona Idea", "Futura", "Mazzarino lab" e ancora realtà civiche di tutta la provincia, sono le basi di una rete che pare aver già fatto breccia tra i leader dei partiti di centrosinistra. "Spazio civico entra nei consigli comunali - ha spiegato Damiano Arena di "Mazzarino lab" - non stiamo facendo nulla di nuovo ma fino a oggi iniziative come questa non hanno avuto un seguito. Noi dobbiamo riuscirci dall'ultima provincia di Italia". Hanno aderito all'appello consiglieri di altre province. La rete vuole chiaramente strutturarsi, partendo dal basso, senza verticalità decisionale. Lo spopolamento, i giovani che vanno via, l'economia asfittica, una sanità lottizzata e senza servizi e la disoccupazione, sono solo alcuni punti da invertire, secondo la piattaforma programmatica. "Il futuro si costruisce - è intervenuto il sindaco Di Stefano - il territorio deve guardare in alto anche quando sembra che tutto tiri verso il basso". Territorio e istanze dirette dei cittadini, sono i segnali lanciati in vari interventi, compreso quello del consigliere comunale di "Mazzarino lab", Marilena Fardella, che ha esposto dati preoccupanti sullo spopolamento dell'area provinciale. Tra gli interventi, quello del gruppo di Sommatino, con Angela Cocita e Olimpia Armonia. Un messaggio video è arrivato dal sindaco di Santa Caterina Villarmosa. Un ricordo è andato al primo cittadino di Vallelunga, Pippo Montesano, deceduto la scorsa notte. Nessun conflitto da montare verso i partiti ma un'esperienza che si rivede in un metodo, decisionale e di rappresentanza, diverso. I dem gelesi, con la segreteria, hanno inoltrato una nota. "Non potendo presenziare ai vostri lavori causa impegni familiari e personali, la segreteria del Partito Democratico di Gela augura una proficua attivita' politica al vostro movimento "Spazio Civico" in ambito provinciale e regionale per un'attivita politica all'insegna della concretezza e della trasparenza, nell'interesse del territorio e per dare un fattivo contributo alle coalizioni progressiste, riformiste e civiche, provinciali e regionale, delle quali il "modello Gela" guidato con impegno e capacita' dal sindaco Terenziano Di Stefano ne è capofila, amministrando la settima città della Sicilia e l'unica non guidata da forze di centrodestra, con il Partito Democratico di Gela che ne fa parte con convinzione e impegno", hanno fatto sapere. I civici mettono altri mattoni alla loro costruzione, muovendo dalla provincia di Caltanissetta e pronti a mettere i temi territoriali sul tavolo delle forze regionali. "Vogliamo dare speranze e soluzioni", è stato più volte ripetuto.

In foto un momento dell'incontro