Parroco accoltellato, istituzioni e politica si stringono a don Nunzio

Solidarietà e preoccupazione per quanto accaduto al parroco

Gela. Politica e istituzioni si stringono intorno a don Nunzio Sama', ferito con un coltello questa mattina. Il sindaco Terenziano Di Stefano, esprime la sua profonda solidarietà e vicinanza a Don Nunzio Samà, parroco della Chiesa del Carmine, vittima di una vile aggressione avvenuta nelle scorse ore all’interno della Chiesa del Carmine. "A nome mio personale e di tutta la comunità – dice il sindaco – desidero manifestare la più sincera vicinanza a Don Nunzio Samà, uomo di fede e di grande umanità, che da anni rappresenta un punto di riferimento spirituale e sociale per il popoloso quartiere e per tutta la città. L’aggressione subita da Don Nunzio ci colpisce e ci addolora profondamente. Si tratta di un gesto ingiustificabile, frutto di un disagio che non può e non deve mai trasformarsi in violenza". Il sindaco Di Stefano ha inoltre voluto ringraziare le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e la comunità parrocchiale del Carmine per la solidarietà e il sostegno dimostrati nelle ore successive all’accaduto. "Don Nunzio – conclude il sindaco – non è solo un sacerdote, ma un simbolo di accoglienza e dedizione verso gli ultimi. Gela è con lui, nella speranza di una pronta guarigione e nella ferma condanna di ogni forma di violenza". "A nome mio personale e dell’intero Consiglio comunale, desidero esprimere profonda solidarietà e vicinanza a Don Nunzio Samà, Parroco della Chiesa del Carmine, vittima di una vile aggressione avvenuta all’interno del luogo sacro. Un gesto grave e inaccettabile - dice il presidente del civico consesso Paola Giudice - che colpisce non solo la persona di Don Nunzio Samà ma l’intera comunità gelese. A Don Nunzio Samà giunga l’abbraccio sincero e affettuoso del Consiglio comunale di Gela, insieme all’augurio di pronta ripresa e alla gratitudine per il costante impegno a servizio della comunità. "Apprendo con sgomento dell’accoltellamento di don Nunzio Samà nella chiesa del Carmine a Gela. Condanno con fermezza questo gesto vile e violento che ferisce l’intera comunità. A don Samà rivolgo la mia piena vicinanza e l’augurio di pronta guarigione. Mi stringo ai fedeli della parrocchia del Carmine e a tutti i cittadini che oggi vivono paura e amarezza. Sono certo che lo Stato e le forze dell’ordine interverranno immediatamente. Il degrado sociale richiede attenzione maggiore e, a tal proposito, chiederò un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto per affrontare la questione sicurezza a Gela e per avviare un confronto concreto sulle misure di prevenzione e tutela dei cittadini", spiega il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Esprimo la mia più profonda vicinanza e solidarietà a Don Nunzio Samà, parroco della Chiesa del Carmine, vittima questa mattina di un gravissimo episodio di violenza all’interno del luogo di culto. L’aggressione subita da un uomo di fede, sempre presente e vicino alla nostra comunità, lascia sgomenti e impone una riflessione profonda sul crescente senso di insicurezza che si respira in città. In queste ore di apprensione, rivolgo un pensiero di affetto e un sincero augurio di pronta guarigione a Don Samà, che rappresenta un punto di riferimento spirituale per tanti gelesi. Di fronte a fatti così gravi, ritengo necessario e urgente che il sindaco convochi immediatamente il Centro Operativo Comunale, al fine di valutare misure straordinarie di sicurezza e assistenza sociale per prevenire ulteriori episodi di violenza. È dovere delle istituzioni garantire la tutela di tutti i cittadini e la sacralità dei luoghi di culto. La nostra comunità non può e non deve abituarsi a simili episodi. Serve un impegno congiunto di forze dell’ordine, istituzioni e servizi sociali per affrontare con determinazione i disagi che alimentano tensioni e atti estremi. Rinnovando la mia piena solidarietà a Don Nunzio Samà e alla comunità parrocchiale del Carmine, ribadisco la mia disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale e le autorità competenti per restituire sicurezza e serenità alla nostra città", riferisce il consigliere comunale FdI Sara Cavallo. "Siamo attoniti e seriamente preoccupati per quando accaduto a Don Nunzio Samà. Augurandogli una veloce guarigione gli mostriamo tutta la nostra vicinanza, ma quando accaduto è molto grave, c'è un pericolo serio e bisogna che tutte le istituzioni si siedano attorno ad un tavolo per capire come affrontare questa situazione", dicono i consiglieri comunali di "Una Buona Idea". "Si esprime solidarietà a Don Nunzio Sama' parroco della Chiesa del Carmine, ferito all'addome con un coltello questa mattina in chiesa a opera di uno sconosciuto. Nell'augurare a Don Nunzio una pronta guarigione, si auspica che le forze dell'ordine possano individuare l'autore dell'insano gesto", fanno sapere dalla segreteria del Pd.

"Forza Italia Gela esprime profonda solidarietà e affetto a don Nunzio Sama, vittima di un grave e assurdo gesto di violenza che ha sconvolto la nostra comunità. Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto e condanniamo con fermezza un atto vile che ferisce non solo un sacerdote stimato e amato, ma l’intera città di Gela. Don Nunzio è da sempre un punto di riferimento per tanti cittadini, un uomo di fede e di cuore che si spende con generosità per il bene comune e per i più deboli. A lui va la nostra più sincera vicinanza, con l’augurio di una pronta guarigione e con la certezza che tutta la comunità gelese si stringerà attorno a lui in questo momento difficile. Forza Italia Gela ribadisce la propria fiducia nelle Forze dell’Ordine e nella Magistratura, certi che la verità emergerà presto e che il responsabile sarà assicurato alla giustizia. Oggi più che mai, Gela deve reagire con unità, con solidarietà e con la forza del bene, respingendo con decisione ogni forma di violenza", fanno sapere gli azzurri.

"Il M5S condanna il folle gesto dell’accoltellamento di Don Nunzio Samà. In attesa degli sviluppi giudiziari esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a Don Nunzio. Chiederemo un incontro con il prefetto, tramite i nostri referenti nazionali e regionali, per discutere sui gravi episodi di violenza ormai diventati troppo frequenti", spiegano i pentastellati.