Quotidiano di Gela

Parlamento Europeo respinge revoca immunità Salis, decisivi voti Ppe

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Commissione Affari giuridici del Parlamento Europeo ha respinto la revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Decisivi i voti del Partito Popolare...

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2025 09:15
Parlamento Europeo respinge revoca immunità Salis, decisivi voti Ppe -
Italia
Italpress
Condividi

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Commissione Affari giuridici del Parlamento Europeo ha respinto la revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Decisivi i voti del Partito Popolare Europeo. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela