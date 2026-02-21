Pareggio senza reti tra Cagliari e Lazio

CAGLIARI (ITALPRESS) - Si chiude senza reti la sfida tra Cagliari e Lazio, con un pareggio che rispecchia complessivamente quanto visto a livello di gioco nei 97 minuti della Unipol Domus. La squadra...

CAGLIARI (ITALPRESS) - Si chiude senza reti la sfida tra Cagliari e Lazio, con un pareggio che rispecchia complessivamente quanto visto a livello di gioco nei 97 minuti della Unipol Domus. La squadra di Pisacane è più pronta nelle ripartenze che la vedono coinvolta nel primo tempo, con una Lazio invece più vivace nei secondi quarantacinque minuti.

La prima occasione buona è per il Cagliari, al 14', sul calcio d'angolo battuto da Esposito e diretto sulla testa di Ze Pedro, che colpisce il palo esterno. Pericolosi i sardi, che ci riprovano dieci minuti più tardi, con il cross dalla sinistra di Obert a premiare l'inserimento di Adopo, non preciso nell'impatto con il pallone che termina a lato. Tanto palleggio per la Lazio che però subisce ancora le offensive rossoblu, al 37' è Esposito ad andare vicino al gol dopo aver ricevuto in area da Adopo, pallone sull'esterno della rete. Il primo tempo va in archivio con l'uscita dal campo di Mazzitelli che viene rilevato da Idrissi a causa di un problema muscolare.

In avvio di ripresa ci prova la Lazio, con l'iniziativa di Taylor che calcia dal limite dell'area trovando la presa di Caprile. Problemi fisici anche sponda biancoceleste, con Rovella costretto a uscire per un problema alla spalla, lasciando il posto a Cataldi. Al 69' il Cagliari troverebbe anche il gol del vantaggio con Palestra, fermato soltanto dalla posizione di offside confermata dal silent check del Var. Al minuto 85 arriva invece l'episodio favorevole per la Lazio, con Mina che stende al limite dell'area di rigore il neo entrato Noslin e Rapuano che tira fuori il secondo cartellino giallo che certifica così l'espulsione per il difensore colombiano. Ospiti che con l'uomo in più provano a spingere davanti a un Cagliari chiuso a difesa del pari. Al 93' è Cataldi a tentare il tiro dalla distanza andando vicinissimo alla porta di Caprile, ultima chance della sfida.

