Maggioranza non in linea Parcheggi residenti, passa mozione opposizione: maggioranza senza una linea comune

Nessuno mette in discussione i parcheggi riservati che saranno comunque attivati

Gela. Le strisce gialle, per i parcheggi riservati ai residenti in alcune aree della città, su tutte il centro storico e il lungomare Federico II di Svevia, che già qualche inciampo, nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, lo avevano creato settimane fa, in aula, in serata, hanno portato a un voto non compatto. Questa volta, è stata la mozione sul tema, sostenuta dal centrodestra, anzitutto con il consigliere Cristina Oliveri, che ha portato i gruppi che supportano il primo cittadino a orientarsi senza una linea comune. Per l'opposizione, infatti, il tema dei parcheggi riservati va valutato nella sua interezza anche con un tavolo tecnico. I consiglieri che non si rivedono nell'amministrazione comunale hanno lamentato principalmente un mancato coinvolgimento. Il tema però è oggetto di una graduale rivisitazione amministrativa e i parcheggi riservati non sono ancora attivi. Ci vorrà qualche tempo in più proprio per adeguare il sistema, pure con la cartellonistica. Per questa ragione, la mozione dell'opposizione è stata ritenuta, da alcuni esponenti di maggioranza, ormai superata. Un emendamento è stato elaborato per cercare un punto di contatto tra i due schieramenti. Nessuno mette in discussione i parcheggi riservati che saranno comunque attivati. Al momento del voto della mozione, nella maggioranza, a fronte di un'opposizione che ha detto sì all'atto, si è registrata l'astensione di tutto il gruppo civico del sindaco, i pentastellati hanno invece detto sì e tra le file del Pd (con il capogruppo Gaetano Orlando che ha preferito lasciare l'aula), i consiglieri Antonio Cuvato e Antonio Moscato hanno votato favorevolmente: gli altri consiglieri dem presenti hanno optato per l'astensione. Con dodici voti favorevoli e sette astenuti, la mozione dell'opposizione è stata approvata. Via libera anche a quelle per un'area sgambamento per cani (presentata dalla meloniana Cavallo) e all'atto sui sistemi di climatizzazione per le scuole.