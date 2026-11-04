Le analisi Parametri rientrano nella norma, revocato divieto d'uso dell'acqua a scopi alimentari

L’Asp ha comunicato il rientro dei valori del parametro di colorito

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato una nuova ordinanza con la quale revoca il provvedimento del 29 ottobre di divieto d’uso dell’acqua per uso alimentare nei quartieri Caposoprano, San Giacomo, Fondo Iozza e zona Baracche. L’Asp ha comunicato il rientro dei valori del parametro di clorito al di sotto del valore di 700 mg/l applicabile alle acque trattate con biossido di cloro presso tutti i punti di campionamento esaminati.