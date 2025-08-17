Papa “Vadano a buon fine le trattative per fare cessare le guerre”
A cura di Redazione
17 agosto 2025 13:35
ROMA (ITALPRESS) - "Preghiamo perchè vadano a buon fine gli sforzi per fare cessare le guerre e promuovere la pace, affinchè nelle trattative si ponga sempre al primo posto il bene comune e i popoli". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus.
