Papa “Vadano a buon fine le trattative per fare cessare le guerre”

ROMA (ITALPRESS) - "Preghiamo perchè vadano a buon fine gli sforzi per fare cessare le guerre e promuovere la pace, affinchè nelle trattative si ponga sempre al primo posto il bene comune e i popoli"....

ROMA (ITALPRESS) - "Preghiamo perchè vadano a buon fine gli sforzi per fare cessare le guerre e promuovere la pace, affinchè nelle trattative si ponga sempre al primo posto il bene comune e i popoli". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).