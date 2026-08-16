Papa “Stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania”
ROMA (ITALPRESS) - "Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio". Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato...
ROMA (ITALPRESS) - "Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio". Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. "Siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace", ha aggiunto il Pontefice.
Al termine dell'Angelus, interrotto dagli applausi, ha poi detto: "Rinnovo il mio appello affinchè cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura".
Poi, ha aggiunto: "Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi Paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero".
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 16 agosto 2026