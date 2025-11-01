Quotidiano di Gela

Papa “L’umanità soffre per ingiustizie e guerre, costruire la fraternità”

ROMA (ITALPRESS) - "Il mistero della comunione dei santi ci ricorda qual è il destino finale dell'umanità: una grande festa in cui si gioisce insieme dell'amore di Dio, presente tutto in tutti, ricono...

01 novembre 2025 12:19
ROMA (ITALPRESS) - "Il mistero della comunione dei santi ci ricorda qual è il destino finale dell'umanità: una grande festa in cui si gioisce insieme dell'amore di Dio, presente tutto in tutti, riconoscendo e ammirando la bellezza multiforme dei volti, tutti diversi e tutti somiglianti al volto di Cristo. Mentre pregustiamo questa realtà futura, sentiamo ancora più forte e doloroso il contrasto con i drammi che la famiglia umana sta soffrendo a causa delle ingiustizie e delle guerre. E tanto più impellente sentiamo il dovere di essere costruttori di fraternità". Così Papa Leone XIV al termine della recita dell'Angelus a piazza San Pietro.

