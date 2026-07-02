Papa Leone XIV sabato a Lampedusa, una visita nell’isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà una visita breve, ma dal forte valore simbolico, quella di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola emblema delle migrazioni nel Mediterraneo centrale. Una viaggio interamente dedicato alla memoria, alla preghiera e all’incontro con ch

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà una visita breve, ma dal forte valore simbolico, quella di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola emblema delle migrazioni nel Mediterraneo centrale. Una viaggio interamente dedicato alla memoria, alla preghiera e all’incontro con chi attraversa il mare in cerca di speranza.

Il Pontefice arriverà il 4 luglio, in mattinata, alle 9, con un volo da Ciampino e si fermerà sull’isola per circa tre ore e mezza, toccando alcuni dei luoghi più significativi del territorio e del dramma delle migrazioni: dal cimitero di Cala Pisana alla “Porta d’Europa”, fino al Molo Favaloro, dove è previsto anche l’incontro con alcuni migranti. Ad accoglierlo al suo arrivo, l‘arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ma anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino e il presidente del Libero consorzio Giuseppe Pendolino.

Subito dopo, è previsto il trasferimento in auto al cimitero di Lampedusa dove c’è un’area dedicata ai migranti morti durante le traversate: qui il Pontefice sosterà per un omaggio floreale. Poi Papa Leone si recherà alla Porta d’Europa per un momento di riflessione davanti al monumento che rappresenta l’approdo e la speranza, ed infine al Molo Favaloro dove il Papa benedirà la targa che intitolerà ufficialmente il molo a Papa Francesco, e rivolgerà un saluto personale ad alcuni migranti presenti. Il cuore dell’evento sarà la Santa Messa, prevista per le 10:30. Per l’occasione, sul palco sarà esposta l’effige della Madonna di Porto Salvo, protettrice dell’isola e dei naviganti.

Al termine della funzione, Leone XIV dedicherà del tempo ai saluti istituzionali e pastorali, incontrando le Autorità, i volontari impegnati nell’accoglienza e i bambini ammalati, testimoniando ancora una volta la sua vicinanza agli ultimi e a chi soffre. La visita si concluderà nel primo pomeriggio. Il decollo da Lampedusa è programmato per le 12:30, con l’atterraggio a Ciampino previsto per le 13:45, segnando il ritorno del Pontefice in Vaticano dopo una mattinata che si preannuncia storica per la comunità lampedusana.

Non è la prima volta che un Pontefice sceglie Lampedusa come prima tappa simbolica verso le periferie del mondo: Un precedente importante è quello di Papa Francesco nel luglio del 2013 quando, a pochi mesi dall’inizio del suo pontificato, Francesco si recò sull’isola celebrando una Messa storica e denunciando quella che definì la “globalizzazione dell’indifferenza”.

La visita di Leone XIV si inserisce in quella stessa linea, richiamando non solo il valore religioso del gesto, ma anche la dimensione umana e politica del Mediterraneo come spazio di responsabilità condivisa.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).