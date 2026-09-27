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Papa Leone XIV “E’ impossibile considerare normale togliere la vita”

ROMA (ITALPRESS) - "Nessuna legge umana deve farvi perdere lacertezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome diquesta dignità inalienabile della persona umana che la tentazionedi toglie...

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2026 19:30
Papa Leone XIV “E’ impossibile considerare normale togliere la vita” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Nessuna legge umana deve farvi perdere la

certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di

questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione

di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve

essere fermamente respinta. E' impossibile considerare normale

togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale".

Così Papa Leone XIV parlando durante l'incontro con i malati a

Lourdes. In precedenza, nel corso del suo incontro con la Conferenza episcopale francese, il Santo Padre aveva sottolineato come "il messaggio di pace che ha la sua fonte in

Gesù è tanto più atteso in quanto si constata, in Francia come

altrove in Occidente, un'inquietante polarizzazione, un declino

della fratellanza, della cordialità e della qualità della vita

sociale, nonchè una recrudescenza della violenza, delle

disuguaglianze e della povertà. Di fronte a tali sfide, la

disillusione e il disorientamento prendono il posto delle false

promesse di un mondo in cui Dio sarebbe assente, relegato alla

sfera privata, e dove il soccorso della sua grazia sarebbe

considerato inutile alla 'costruzione della Città'".

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 27 settembre 2026

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