Papa Leone XIV “E’ impossibile considerare normale togliere la vita”
ROMA (ITALPRESS) - "Nessuna legge umana deve farvi perdere lacertezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome diquesta dignità inalienabile della persona umana che la tentazionedi toglie...
ROMA (ITALPRESS) - "Nessuna legge umana deve farvi perdere la
certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di
questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione
di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve
essere fermamente respinta. E' impossibile considerare normale
togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale".
Così Papa Leone XIV parlando durante l'incontro con i malati a
Lourdes. In precedenza, nel corso del suo incontro con la Conferenza episcopale francese, il Santo Padre aveva sottolineato come "il messaggio di pace che ha la sua fonte in
Gesù è tanto più atteso in quanto si constata, in Francia come
altrove in Occidente, un'inquietante polarizzazione, un declino
della fratellanza, della cordialità e della qualità della vita
sociale, nonchè una recrudescenza della violenza, delle
disuguaglianze e della povertà. Di fronte a tali sfide, la
disillusione e il disorientamento prendono il posto delle false
promesse di un mondo in cui Dio sarebbe assente, relegato alla
sfera privata, e dove il soccorso della sua grazia sarebbe
considerato inutile alla 'costruzione della Città'".
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-
Fact Check
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Verificato il: 27 settembre 2026