Papa Leone “Ho un nodulo al polmone, operazione programmata nei prossimi giorni”
ROMA (ITALPRESS) - Nel corso dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha annunciato a sorpresa che si sottoporrà a breve ad un'operazione. "I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in f...
ROMA (ITALPRESS) - Nel corso dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha annunciato a sorpresa che si sottoporrà a breve ad un'operazione. "I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale e ben localizzato, seguendo il loro consiglio, mi sottoporrò a un'operazione già programmata nei prossimi giorni" ha detto.(ITALPRESS).
Foto: Ipa Agency
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/papa-leone-ho-un-nodulo-al-polmone-operazione-programmata-nei-prossimi-giorni/
Verificato il: 11 ottobre 2026