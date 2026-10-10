Maltempo, strade principali percorribili: situazione complessiva monitorata già durante la notte

Il sindaco ha coordinato tutte le attività, anche durante la notte. Continua a chiedere massima attenzione anche per le prossime ore

Gela. Quella appena trascorsa è stata una notte di maltempo, con piogge, temporali e raffiche di vento che hanno colpito la città. La situazione generale, anche attraverso il centro operativo comunale, viene monitorata ancora adesso. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole, della villa comunale e dei cimiteri. Sul lungomare, tra i punti più sensibili, non si registrano criticità particolari. Allagamenti ci sono stati lungo via Venezia, altro punto sempre delicato per la tenuta. Altre strade principali sono percorribili. La struttura di protezione civile è stata attivata fin da ieri sera. Il sindaco ha coordinato tutte le attività, anche durante la notte. Continua a chiedere massima attenzione anche per le prossime ore.