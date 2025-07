Papa Leone e il saluto agli scout Agesci Gela 3 al giubileo dei ragazzi

Durante l’Angelus di ieri mattina a piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto loro un saluto speciale

Roma. Un momento di grande emozione ha segnato la partecipazione degli scout del gruppo AGESCI Gela 3 al Giubileo dei Ragazzi a Roma: durante l’Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto loro un saluto speciale che ha commosso l’intero gruppo.Un riconoscimento che ha riempito di orgoglio i 36 scout, unici rappresentanti della diocesi di Piazza Armerina, accompagnati dai loro capi. Un riconoscimento inatteso che ha commosso i ragazzi e i loro capi, rendendo l’esperienza ancora più speciale. Per il gruppo si è trattato di un momento di grande crescita spirituale e comunitaria. Il Giubileo è stato per il gruppo un cammino di fede, di fraternità e di Chiesa, vissuto insieme a migliaia di coetanei provenienti da tutta Italia. All'esperienza romana seguirà un pellegrinaggio ad Assisi, dove i ragazzi potranno vivere intensi momenti di spiritualità visitando i luoghi francescani e sostare in preghiera presso la tomba del Beato Carlo Acutis, esempio di santità giovanile che sarà proclamato santo il 7 settembre 2025. insieme al beato Pier Giorgio Frassati.La data era stata precedentemente prevista per il 27 aprile 2025, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, ma posticipata a causa della morte di papa Francesco.

Di seguito i nmi dei 36 giovani partecipanti :

Loana Rosaria Anfuso, Giulia Arnone, Ivan Salvatore Ascia, Vincenzo Antonio Averna, Larissa Grazia Celeste Averna, Marta Karol Cafà, Carmelo Davide Cilindrello, Giuseppe Di Pietro, Concetta Faraci, Ludovica Fausciana, Antonio Maria Favitta, Gloria Felici, Vincenzo Leonardo Fidone, Nunzia Debora Interlici, Francesco Interlici, Amir Khalifa, Evelyn Maria Legname, Paolo Gabriele Legname, Alice Maria Licco, Miriam Lucchese, Aurora Lucchese, Carmela Maganuco, Mariangela Maganuco, Gabriele Migani, Vittoria Maria Molinelli, Alessio Palmieri,

Dalia Maria Pescatore, Benedetto Rinzivillo, Gaetano Mathias Rizzo, Giuseppe Rizzo, Patrizia Romano, Chiara Grazia Selvaggio, Davide Francesco Smecca, Andrea Cauchi,Giuseppe Gentile.