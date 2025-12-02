Papa Leone a Beirut “Ascoltare il grido dei poveri”

Quotidiano di Gela

02 dicembre 2025 08:09
BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) - Ultima giornata libanese per Papa Leone che stamane sta facendo visita agli operatori e agli assistiti dell'ospedale De la Croix a Jal ed Dibl, uno dei più grandi ospedali per disabili mentali del Medio Oriente, a circa 11 chilometri da Beirut.

"Non possiamo dimenticarci dei più fragili, non possiamo immaginare una società che corre a tutta velocità, aggrappandosi ai falsi miti del benessere, ignorando tante situazioni di povertà e di fragilità", ha detto il Papa nel saluto ad operatori e assistiti dell'ospedale de la Croix.

"In particolare - ha aggiunto - noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei poveri, ce lo chiede i Vangelo e il grido dei poveri, che attraversa anche la Scrittura, ci interpella". Rivolgendosi "ai fratelli segnati dalla malattia", poi ha detto: "Siete nel cuore di Dio".

(ITALPRESS).

