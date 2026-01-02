Papa “Compassione per le vittime della strage di Crans-Montana”

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - "Papa Leone XIV si unisce al lutto delle famiglie e dell'intera Confederazione Svizzera. Desidera esprimere la sua compassione e la sua preoccupazione ai parenti dell...

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - "Papa Leone XIV si unisce al lutto delle famiglie e dell'intera Confederazione Svizzera. Desidera esprimere la sua compassione e la sua preoccupazione ai parenti delle vittime. Prega affinchè il Signore accolga i defunti nella Sua dimora di pace e luce e sostenga il coraggio di coloro che soffrono nel cuore o nel corpo. Possa la Madre di Dio, nella sua tenerezza, portare il conforto della fede a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e mantenerli nella speranza". Così il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, in un telegramma inviato - a nome del Pontefice - a monsignor Jean-Marie Lovey, vescovo di Sion, per le vittime dell'incendio a Crans-Montana.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).