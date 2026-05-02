Pantelleria, malore a bordo di un motopeschereccio: marittimo soccorso dalla Guardia Costiera

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Si è conclusa con successo una delicata operazione di soccorso medico d’urgenza nelle acque di Pantelleria. I militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo un marittimo colto da un grave malore mentre si trovava

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Si è conclusa con successo una delicata operazione di soccorso medico d’urgenza nelle acque di Pantelleria. I militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo un marittimo colto da un grave malore mentre si trovava a bordo di un motopeschereccio italiano al largo di Pantelleria. L’allarme è scattato intorno all’una di notte del primo di maggio, quando l’unità, che si trovava in attività di pesca in acque internazionali a circa 25 miglia a sud dell’isola, ha lanciato una richiesta di assistenza immediata in quanto un membro dell’equipaggio accusava un forte malessere generale.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Pantelleria ha prontamente messo in comunicazione l’unità con il personale sanitario del C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico). Una volta confermata gravità delle condizioni del marittimo, è stata disposta l’immediata evacuazione medica attraverso la motovedetta SAR CP 312, che ha prontamente mollato gli ormeggi per intercettare il peschereccio.

L’incontro tra le due unità è avvenuto intorno alle 02.30 in mare aperto, dove, con una manovra rapida e precisa, l’uomo è stato trasbordato sulla motovedetta, che ha poi fatto rotta di rientro verso il porto di Pantelleria alla massima velocità. Ad attendere i soccorritori sulla banchina, alle 03.40, era già presente un’autoambulanza del SEUS – 118, preventivamente allertato dal Comando. Dopo le prime cure prestate al momento dello sbarco, il marittimo è stato trasferito d’urgenza presso il locale Presidio spedaliero “B. Nagar” per i successivi accertamenti. L’intera operazione, coordinata con estrema perizia, ha messo in luce la fondamentale sinergia tra le varie componenti coinvolte, garantendo il tempestivo affidamento del paziente alle cure dei sanitari e scongiurando conseguenze potenzialmente ben più gravi.

– Foto ufficio stampa Guardia Costiera –

(ITALPRESS).