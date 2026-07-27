Pantelleria, Cucci “La visita del presidente Mattarella finirà nella storia dell’isola”

Lo ha detto, all'Italpress, il presidente dell'Ente Parco di Pantelleria, Italo Cucci, in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

PANTELLERIA (ITALPRESS) – “Avere portato a Pantelleria il presidente della Repubblica, che qui non era mai venuto, è forse l’ultimo scoop della mia vita. Pantelleria ha 320 mila anni ed è stata frequentata, penso, anche da faraoni, da generali, da capi di Stato inglesi e spagnoli, da tantissimi personaggi, ma un capo dello Stato italiano non era mai venuto. Qualche presidente del Consiglio è passato di corsa e basta. Per questo, ma anche perché il presidente Sergio Mattarella è colui che ha firmato l’atto di nascita del Parco nazionale di Pantelleria, questa visita ha un valore speciale. Innanzitutto perché ho già conosciuto il presidente ed è una persona straordinaria, poi perché è, tra virgolette, il padre del Parco e, infine, perché viene a vedere l’ultimo confine della patria, che è Pantelleria. Noi siamo qui e, se non c’è nebbia, si vede addirittura la Tunisia, pur essendo a sei ore di mare da Trapani. Questa è la realtà di Pantelleria e questa visita finirà nella storia dell’isola”. Lo ha detto, all’Italpress, il presidente dell’Ente Parco di Pantelleria, Italo Cucci, in occasione della visita, in programma domani, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel decimo anniversario dell’istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria.

Il Capo di Stato ha accolto infatti l’invito ricevuto da Cucci a prendere parte alle celebrazioni. La giornata si articolerà in diversi momenti: dopo la cerimonia in programma nell’Hangar del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, il capo dello Stato raggiungerà piazza Cavour dove rivolgerà un saluto alla comunità:

“Mi sono battuto soprattutto perché il presidente incontri i panteschi – ha sottolineato Cucci -. Ci saranno anche rappresentanti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, oltre alle istituzioni politiche. Ma ciò che mi sta più a cuore è portare il presidente tra i cittadini. In particolare, la cosa più bella del ricevimento nell’Hangar sarà la presenza di una sessantina di bambini che ho fatto diventare i piccoli ranger del Parco nazionale di Pantelleria. Verranno tutti a salutare il presidente e sono convinto che sarà l’incontro più bello”, ha concluso.

– Foto col3/Italpress –

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