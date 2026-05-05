Panificio obiettivo di un ladro, è entrato nell'attività di corso Aldisio
Il ladro, ripreso dai sistemi di videosorveglianza, ha forzato l'ingresso, introducendosi all'interno
A cura di Redazione
05 maggio 2026 09:46
Gela. Non solo la "spaccata" nella pasticceria "Peccati di gola" di via Crispi. Anche un panificio, in corso Salvatore Aldisio, è stato preso di mira. Questa volta, il ladro, ripreso dai sistemi di videosorveglianza, ha forzato l'ingresso, introducendosi all'interno. Pare abbia portato via ciò che poteva, per poi dileguarsi. Ha sfruttato le ore notturne per entrante nel panificio "Padre Pio".