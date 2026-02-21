Panetta “Crescita mondiale superiore alle attese, ma i rischi restano”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Nel 2025 la crescita globale si è rivelata più robusta del previsto, nonostante le forti tensioni geopolitiche e commerciali: il PIL mondiale è aumentato del 3,3 per cento, mezz...

VENEZIA (ITALPRESS) - "Nel 2025 la crescita globale si è rivelata più robusta del previsto, nonostante le forti tensioni geopolitiche e commerciali: il PIL mondiale è aumentato del 3,3 per cento, mezzo punto oltre le previsioni formulate un anno fa". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento a Venezia al 32° Congresso Assiom Forex.

A sostenere l'attività produttiva, ha spiegato il governatore, "ha contribuito innanzitutto il dinamismo dei settori legati all'intelligenza artificiale - in particolare la costruzione dei data center, divenuti il fulcro della trasformazione tecnologica in atto". Di questa spinta stanno beneficiando "con particolare intensità gli Stati Uniti", che registrano "una crescita media del PIL del 3,2 per cento".

"L'attività globale ha inoltre tratto impulso, non senza sorpresa, dal rapido e persistente aumento del commercio internazionale - ha spiegato Panetta -. In Cina, la capacità delle imprese esportatrici di riorientare l'eccesso di produzione manifatturiera verso altri mercati, in risposta alle barriere commerciali statunitensi, ha consentito di conseguire l'obiettivo governativo di crescita del 5 per cento".

Per il 2026, l'FMI prevede una crescita mondiale stabile al 3,3 per cento, "con rischi al ribasso legati a una possibile correzione dei mercati finanziari e a un ulteriore deterioramento del clima geopolitico".

Sull'area dell'euro, Panetta ha sottolineato che "anche l'economia europea affronta questa fase con una crescita superiore alle attese e un'inflazione tornata sotto controllo". La dinamica del PIL, intorno all'1,5 per cento, "è stata sostenuta dal recupero dei redditi reali e dal graduale allentamento delle condizioni monetarie", ma i consumi restano "ancora frenati dall'incertezza globale".

"Nonostante l'introduzione dei dazi, nel 2025 il commercio internazionale è cresciuto del 4 per cento, un ritmo superiore a quello del PIL mondiale e doppio rispetto alle attese", ha affermato il governatore di Bankitalia. A spiegare questo risultato ha contribuito "l'applicazione di dazi inferiori a quelli inizialmente annunciati e l'assenza di ritorsioni generalizzate". Oltre la metà dell'espansione, ha precisato, "è riconducibile al forte aumento degli scambi legati all'intelligenza artificiale".

L'elemento più significativo, secondo il governatore, è "la profonda ricomposizione geografica dei flussi commerciali". Le importazioni statunitensi dalla Cina si sono contratte di oltre il 25 per cento, mentre sono aumentati gli acquisti da Messico, Vietnam e Taiwan.

"La triangolazione degli scambi attraverso paesi con regimi doganali più favorevoli suggerisce che il disaccoppiamento effettivo tra Stati Uniti e Cina potrebbe essere inferiore a quanto suggerito dal calo dei flussi bilaterali".

Quanto all'incidenza dei dazi, Panetta ha evidenziato che "l'onere sarebbe finora ricaduto soprattutto sull'economia statunitense", con un impatto sull'inflazione di "più di mezzo punto percentuale". Gli esportatori stranieri ne avrebbero "sostenuto una quota limitata, stimata attorno al 10 per cento".

