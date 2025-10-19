Pallavolo, buona la prima in casa per la Nuova Città Gela: secco 3-0 contro Vibo Valentia

Divario tecnico e tattico sensibilmente esteso fra le due neopromosse protagoniste oggi al PalaLivatino

Gela. Altro giro, altra corsa e altro tris per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, stavolta contro la Todo Sport di Vibo Valentia. L’organico giallorosso regala al proprio pubblico la prima vittoria casalinga del suo campionato di Serie B2 al primo confronto fra le mura amiche. 25-19, 25-16 e 25-13 i punteggi dei tre parziali ai fini del risultato finale di 3-0. Divario tecnico e tattico sensibilmente esteso fra le due neopromosse protagoniste oggi al PalaLivatino. Avvio particolarmente positivo per coach Rigano e le sue ragazze, alla seconda vittoria in due incontri di campionato, e premesse coltivate ad inizio anno che si rivelano, almeno per ora, fedeli.