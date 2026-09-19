Palladino comincia con un pareggio, Bologna-Torino termina 1-1

BOLOGNA (ITALPRESS) - L'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, al posto dell'esonerato Tedesco, comincia con un pareggio. La formazione rossoblù, infatti, non va oltre un 1-1 cont...

BOLOGNA (ITALPRESS) - L'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, al posto dell'esonerato Tedesco, comincia con un pareggio. La formazione rossoblù, infatti, non va oltre un 1-1 contro il Torino nel match del Dall'Ara, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026/2027: al vantaggio di Bernardeschi risponde un gol di Kulenovic. La formazione ospite ha un buon approccio alla gara e prova subito a mettere pressione agli avversari. Al 14', però, sono i rossoblù a trovare la rete del vantaggio con Federico Bernardeschi: Cambiaghi recupera palla su Fortini e va al cross, una deviazione favorisce l'ex Juventus che batte Perri da pochi metri. Quattro minuti dopo il portiere granata e Coco rischiano di combinare un pasticcio innescando Piccoli, che però commette fallo e vanifica una potenziale occasione da gol. I ritmi di gioco non sono altissimi, tanto che le due squadre preferiscono mantenere un atteggiamento cauto. Il Torino prova a tessere qualche trama di gioco, ma non riesce a trovare concretezza quando arriva a ridosso dell'area di rigore avversaria. Al termine dei 3' di recupero, le due compagini vanno a riposo sul parziale di 1-0. In apertura di ripresa Mandragora prova a caricarsi i piemontesi sulle spalle e al 50' tenta un tiro dalla distanza, che però viene disinnescato senza problemi da Skorupski. Il Bologna torna a farsi vedere dalle parti di Perri al 67' con una conclusione di Bernardeschi che sfiora il secondo palo. I due allenatori effettuano la classica girandola di sostituzioni, che risulta determinante per il Torino. Al 77', infatti, il neo-entrato Sandro Kulenovic salta De Silvestri e calcia verso la porta, infilando la sfera in fondo al sacco anche grazie ad un clamoroso errore di Skorupski. Per l'attaccante croato si tratta del primo gol in Serie A, il secondo con la maglia granata. Finale in crescendo per i ragazzi di Ignazio Abate, che vanno a caccia del gol del sorpasso, ma i padroni di casa resistono all'assalto e difendono l'1-1 fino al triplice fischio di Guida. In seguito a questo risultato il Torino sale a 4 punti in classifica, mentre il Bologna, che resta ancora a secco di vittorie, si porta a quota 2. Gli emiliani dopo la sosta saranno impegnati nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce; i piemontesi, invece, ospiteranno l'Udinese all'Olimpico Grande Torino.

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