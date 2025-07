Pallacanestro, grande successo in occasione dell’Ideal Basket Camp

L’evento, ormai prossimo al termine, sta riscontrando grande partecipazione e sono stati selezionati diversi atleti per il prossimo torneo Under 15 e per quello di Promozione.

A cura di Giovanni Indovina 21 luglio 2025 12:30

