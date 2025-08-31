Quotidiano di Gela

Palio dell'Alemanna, il corteo storico ha attirato tante presenze: passione e storia

Cortei, sfide, musica e danze hanno accompagnato il corteo ricostruito sulla base della passione che ci mettono i gruppi arrivati da diverse zone della Sicilia

A cura di Redazione
31 agosto 2025 10:00
Attualità
Gela.  Ancora una volta, centinaia di figuranti e sbandieratori, hanno fatto rivivere, in centro storico, l'era medievale. Il Palio dell'Alemanna, come da tradizione, ormai, ha attirato tanti spettatori, che si sono dati appuntamento in centro, per una serata dedicata alla rivisitazione storica. Cortei, sfide, musica e danze hanno accompagnato il corteo ricostruito sulla base della passione che ci mettono i gruppi arrivati da diverse zone della Sicilia. Un sabato sera dedicato al Palio dell'Alemanna che ha poi aperto i battenti a un'altra tappa di “Gela in centro”, con musica e spettacoli, fino a notte, in una cornice di presenze che ha riempito il cuore del centro storico.

