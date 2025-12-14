Delegazione locale FdI ad Atreju: "Importante momento, proseguiamo percorso politico"

Una delegazione locale ha preso parte alla kermesse

Gela. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, il consigliere comunale del partito Sara Cavallo e poi dirigenti cittadini e provinciali, hanno fatto parte della delegazione locale che ha partecipato alla kermesse di Fratelli d'Italia, "Atreju". "La comunità di Fratelli d’Italia della provincia di Caltanissetta ha partecipato all’edizione Atreju 2025, la storica manifestazione politica e culturale del partito, confermando il proprio impegno nel promuovere una politica radicata nei territori, attenta ai bisogni reali dei cittadini e fondata su valori chiari e condivisi. Atreju ha rappresentato un importante momento di dialogo e approfondimento, offrendo l’opportunità di confrontarsi con parlamentari, assessori regionali, ministri e con il presidente del consiglio Giorgia Meloni, in un clima di partecipazione e visione comune. La presenza della delegazione nissena ha permesso di portare al centro del dibattito nazionale le istanze del territorio, rafforzando il legame tra le comunità locali e le istituzioni, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto e il confronto si possano costruire risposte concrete alle sfide del Paese. Fratelli d’Italia continua così il proprio percorso politico con determinazione, guardando al futuro con responsabilità e coerenza, al servizio della Sicilia e dell’Italia", riporta una nota.