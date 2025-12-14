Il Gela vince l’ultima trasferta del 2025: Giacomarro e Mbakogu piegano la Vibonese
Termina col punteggio di 1-2 la sfida allo stadio “Razza” di Vibo Valentia
Gela. Il Gela espugna lo stadio “Razza” di Vibo Valentia e si aggiudica tre punti di fondamentale importanza. Vibonese superata a domicilio col punteggio di 2-1. Decisive le reti di Giacomarro e Mbakogu. Rossoblù a segno, invece, grazie ad uno sfortunato autogol dello stesso Giacomarro.
Entra meglio in campo il Gela, che costringe Ferilli ad intervenire miracolosamente in due occasioni nella prima metà della prima frazione. Al 20’, poi, Giacomarro sblocca il risultato con una sassata dal limite dopo uno scarico di Mbakogu. Passano otto minuti e Caiazza, lasciato libero sugli sviluppi di un corner, scodella un pallone in mezzo centrando in pieno uno sfortunato Giacomarro, che trafigge il suo stesso portiere. Le due squadre guadagnano le vie degli spogliatoi in situazione di parità.
La prima occasione della ripresa è a tinte biancazzurre. Aperi, pescato solo in area di rigore, si tuffa di testa ma colpisce l’incrocio dei pali. Qualche istante dopo Mbakogu si divora un gol già fatto dal centro dell’area. Al 76’ ancora il numero nove biancazzurro a rendersi pericoloso. Ferilli respinge il traversone dell’ex Enna centrando in pieno Mbakogu, che riporta avanti il Gela da distanza ravvicinata. La formazione di Misiti ammonta a 25 punti in classifica e scavalca la Vibonese, con la zona playoff che si fa sempre più vicina.