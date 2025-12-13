Perito valuterà schianto mortale sulla Gela-Catania, coniugi gelesi feriti: indagato autotrasportatore

Per l'accusa, l'autotrasportatore, stando anche a ciò che hanno riferito alcuni testimoni, avrebbe iniziato sorpassi non consentiti già prima del punto dell'impatto

Gela. L'incarico al perito verrà affidato a gennaio, dal gip del tribunale di Caltagirone, nell'ambito dell'incidente probatorio disposto a seguito di quanto accaduto lo scorso agosto, su un tratto della strada statale Gela-Catania. Morirono padre e figlia, il settantenne Giuseppe Ruscica e la trentenne Martina Ruscica. La loro auto impattò contro un tir. Rimase gravemente ferita Giovanna Denaro, moglie di Giuseppe Ruscica e madre di Martina Ruscica. Tra i feriti, in condizioni subito critiche, una coppia di gelesi, lui operaio e lei un avvocato. A bordo della loro Range Rover c'era inoltre il piccolo figlio, che fortunatamente non riportò ferite profonde ma rimase in stato di shock. L'unico indagato, accusato di omicidio stradale plurimo, è l'autotrasportatore che conduceva il mezzo pesante, per conto di una ditta gelese. Si tratta di un sessantaduenne palermitano. Il perito dovrà ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l'analisi dei dati a disposizione degli inquirenti e valutando lo stato del tratto stradale, delle vetture e del tir. Per l'accusa, l'autotrasportatore, stando anche a ciò che hanno riferito alcuni testimoni, avrebbe iniziato sorpassi non consentiti già prima del punto dell'impatto. Non sarebbe riuscito a rientrare sulla propria corsia di pertinenza, determinando il violento scontro con le auto, comprese quelle della famiglia Ruscica e dei coniugi gelesi. L'indagato ha precedenti penali e a inizio anno per lui era diventata irrevocabile una sentenza di condanna per “lesioni personali stradali”, sempre in relazione a infrazioni del codice della strada. Le indagini sono in corso, condotte dai pm della procura calatina. La coppia gelese sta seguendo l'evolversi del procedimento penale, assistita dall'avvocato Giuseppe Cascino.

In foto una delle vetture coinvolte nell'incidente