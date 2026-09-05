Paliantino 2026: dal 6 all’8 settembre torna la sfida sul palo insaponato

Dal 6 all’8 settembre dalle ore 10, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima d’Alemanna, torna la tradizionale sfida sul palo insaponato. Una tradizione antica che la famiglia Sequino e i volontari continuano a custodire e tramandare.

Gela. Il conto alla rovescia è iniziato. Sul lungomare Federico II di Svevia si lavora già per preparare uno degli appuntamenti più caratteristici legati ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima d’Alemanna, patrona della città. Dal 6 all’8 settembre 2026 torna infatti il Paliantino, la tradizionale sfida sul palo insaponato che da generazioni fa parte della memoria e del folklore gelese.

Una tradizione che affonda le sue radici nel passato e che continua a essere portata avanti grazie all’impegno della famiglia Sequino, insieme ai volontari che ogni anno si occupano di allestire la struttura e garantire lo svolgimento della manifestazione.

Il Paliantino è una sfida tanto semplice da spiegare quanto difficile da affrontare. I partecipanti dovranno cercare di percorrere una lunga trave di legno, sospesa sul mare e resa scivolosa da sapone e grasso, con l’obiettivo di raggiungere la bandierina posta all’estremità, dedicata alla Santa. Un’impresa che richiede equilibrio, coraggio e soprattutto tanta voglia di divertirsi. Perché cadere in acqua fa parte del gioco e, spesso, è proprio il momento più atteso dal pubblico.

La manifestazione coinvolgerà anche quest’anno diverse fasce d’età, dai più piccoli agli adulti, mantenendo vivo quello spirito di partecipazione che ha permesso a questa tradizione di attraversare i decenni.

Il valore del Paliantino va oltre la semplice competizione. È un appuntamento che mette insieme fede, folklore e socialità, legato indissolubilmente ai festeggiamenti della patrona e alla storia della città.

Tre giornate, dunque, per ritrovarsi sul lungomare e assistere a una sfida che ogni anno regala sorrisi, applausi e inevitabili tuffi in mare.

Dal 6 all’8 settembre, il Paliantino è pronto a tornare protagonista. Una tradizione semplice e genuina, custodita dalla famiglia Sequino e dalla comunità gelese, che ancora una volta si prepara a raccogliere il testimone e a consegnarlo alle nuove generazioni.