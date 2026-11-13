Palermo, via ai lavori per il poliambulatorio per la cura delle malattie rare in età pediatrica

Dal sogno alla realtà: il progetto "Sicily for Life", ideato e finanziato dalla Fondazione Tommaso Dragotto diventa, finalmente, operativo con la posa della prima pietra

PALERMO (ITALPRESS) – Dal sogno alla realtà: il progetto “Sicily for Life”, ideato e finanziato dalla Fondazione Tommaso Dragotto diventa, finalmente, operativo con la posa della prima pietra. Superati i doverosi accertamenti burocratici, ed ottenute le necessarie autorizzazioni, la Fondazione Dragotto annuncia l’inizio dei lavori nel sito individuato presso la storica e panoramica zona dell’Acquasanta, all’interno di Villa Belmonte, parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” che lavorerà di concerto come partner e co-protagonista dell’iniziativa.

La struttura di circa 500 mq, in disuso da molti anni, verrà totalmente ristrutturata e adibita all’accoglienza dei piccoli pazienti: spazi specialistici, sale mediche, reparti diagnostici. I lavori necessari alla ristrutturazione del plesso di Villa Belmonte, consistono nella realizzazione di opere impiantistiche ed edili finalizzate alla realizzazione di nuovi ambulatori pediatrici con relativi servizi annessi, sia igienici sia aree comuni: tale struttura offrirà quindi un significativo supporto per l’assistenza sanitaria a livello regionale.

La prevalenza delle persone con malattia rara viventi inserite nei Registri Regionali delle Malattie Rare è dello 0,94% nei minori di 18 anni (MonitoRare, XI Rapporto sulle persone con malattia rara in Italia, luglio 2025). Considerando la popolazione pediatrica in Sicilia, pari a circa 800.000 minori di 18 anni, si può calcolare che vi siano circa 7.500 bambini con malattia rara in Sicilia. Si tratta di bambini con patologie generalmente progressive, multiorgano, invalidanti e, nell’80% dei casi, a eziologia genetica. Nei bambini/ragazzi il 40% delle malattie rare sono ascrivibili al gruppo delle “Malformazioni congenite, cromosomopatie e sindromi genetiche”, numerosi bambini e adolescenti affetti da malattie rare sono infatti portatori di disabilità complesse. Obiettivo della Fondazione Dragotto è donare speranza e cure ai più piccoli in un poliambulatorio d’eccellenza, specializzato per qualificazione del personale medico e avanguardia dei trattamenti, che diventi un punto di riferimento per l’intero mezzogiorno, tuttora privo di simili strutture, garantendo prossimità ai percorsi di cura pubblici, con evidenti benefici sia in termini sociali che economici.

Il presidente Tommaso Dragotto dichiara: “Con questo progetto la Fondazione Dragotto vuole lasciare alla città di Palermo e alla Sicilia un’opera concreta, utile e duratura, luogo di terapia, di accoglienza e di speranza sia per i piccoli pazienti che per i loro genitori. Vogliamo donare cure che si traducano in futuro per i bambini le cui condizioni di vita sono delicate e complesse, non solo per la malattia ma anche per le difficoltà logistiche da affrontare, riducendo così il triste il fenomeno della migrazione sanitaria: ogni loro sorriso sarà un traguardo dal punto di vista medico e umano. L’impegno per la realizzazione di questo progetto diventa oggi realtà grazie all’accordo di partenariato tra la Regione Siciliana Assessorato alla Salute e il Policlinico P. Giaccone di Palermo”.

La direttrice generale del Policlinico Paolo Giaccone Maria Grazia Furnari afferma: “L’avvio dei lavori del progetto “Sicily for Life” rappresenta un passo importante per il potenziamento dell’assistenza pediatrica e per la presa in carico dei bambini affetti da malattie rare e patologie complesse. La collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” e la Fondazione Tommaso Dragotto testimonia quanto la sinergia tra sanità pubblica e iniziativa privata possa tradursi in opportunità concrete per i pazienti e le loro famiglie. Un impegno che si accompagna alla massima attenzione ai principi di legalità e trasparenza, come dimostra anche la sottoscrizione, da parte della nostra Azienda ospedaliera, di un protocollo di legalità in Prefettura, a garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione dell’opera. Il nostro obiettivo è contribuire alla realizzazione di un polo di eccellenza capace di integrare competenze specialistiche, percorsi diagnostici e assistenziali, garantendo cure sempre più qualificate e accessibili. Un progetto che guarda al futuro della sanità siciliana, mettendo al centro i bisogni dei bambini e il diritto delle famiglie a ricevere risposte assistenziali adeguate, senza essere costrette a cercarle lontano dalla propria terra”.

Anche l’artista Gigi D’Alessio, coinvolto personalmente nella promozione e nella raccolta fondi per l’iniziativa grazie al Concerto “Sicily for Life – Gigi & Friends” – svoltosi presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo scorso giugno 2025 – commenta: “Allo stadio Barbera abbiamo fatto festa insieme a un’intera città, e oggi quell’abbraccio diventa pietra, muri e cure. Per me è un onore e una gioia essere parte di questo progetto. Ogni bambino merita di crescere con speranza, e da oggi Palermo avrà un posto in più dove trovarla. Grazie alla Fondazione Tommaso Dragotto e a tutti quelli che hanno reso possibile questo sogno.”

“Il progetto Sicily for Life rappresenta un’iniziativa dall’alto valore umanitario, che esalta l’attenzione per la ricerca scientifica e per la solidarietà – afferma l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso -. Donare cure all’avanguardia a bambini affetti da malattie rare significa offrire un contributo importante al miglioramento della loro qualità della vita e speranza alle famiglie. L’attenzione alla fascia pediatrica, da parte del governo Schifani, è una priorità. La sinergia tra strutture pubbliche e iniziative private, come quella della Fondazione Tommaso Dragotto, contribuisce a compiere passi importanti incontro alle esigenze dei più fragili”.

I lavori di ristrutturazione, appena iniziati, si concluderanno a fine gennaio 2027 data in cui la Fondazione Dragotto affiderà al Policlinico di Palermo la struttura chiavi in mano, completa di strumentazione medica e arredi.

– Foto ufficio stampa Fondazione Tommaso Dragotto –

(ITALPRESS).