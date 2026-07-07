Palermo, un biglietto unico d’ingresso per Teatro Massimo, Palazzo Branciforte e Villa Zito

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi, un biglietto d’ingresso unico consentirà l’accesso al Teatro Massimo e ai siti museali della Fondazione Sicilia, Palazzo Branciforte e Villa Zito con un costo di 19 € per i singoli e di 14 € per i gruppi di almeno 20 persone

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi, un biglietto d’ingresso unico consentirà l’accesso al Teatro Massimo e ai siti museali della Fondazione Sicilia, Palazzo Branciforte e Villa Zito con un costo di 19 € per i singoli e di 14 € per i gruppi di almeno 20 persone. Le due istituzioni consolidano un legame volto alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e alla promozione del territorio siciliano, puntando a creare una rete sempre più integrata per rendere la cultura accessibile a un ampio pubblico.

L’iniziativa mira a incentivare un turismo culturale di qualità, creando un legame tra la bellezza dell’architettura del Basile e le preziose collezioni d’arte e archeologia della Fondazione Sicilia. Palazzo Branciforte espone nella Cavallerizza la ricca Collezione archeologica della Fondazione Sicilia, una prestigiosa collezione di maioliche, tra le quali spicca il magnifico piatto della cinquecentesca fabbrica di Urbino di Francesco Durantino.

All’interno dell’affascinante spazio del Monte dei Pegni di Santa Rosalia, che con la sua struttura lignea che testimonia dello stretto rapporto del Palazzo con la città nel corso dei secoli, Mimmo Cuticchio ha allestito la straordinaria collezione permanente di pupi, scene, cartelloni e pianini a cilindro della sua Famiglia. La Pinacoteca di Villa Zito conserva una prestigiosa Collezione di dipinti che va dal Seicento al Novecento con autori quali Mattia Preti, Luca Giordano, Antonino Leto, Mario Sironi e Renato Guttuso.

Il Teatro Massimo di Palermo, oltre ad essere un centro di produzione culturale con le sue stagioni di opere, balletti e concerti, si impone per la sua straordinaria bellezza monumentale. Frutto del genio di Giovan Battista Filippo Basile, che ne avviò la costruzione, e del figlio Ernesto Basile, che portò l’opera a compimento, l’edificio offre percorsi guidati in diverse lingue che ne svelano la storia, i segreti e i retroscena.2

L’itinerario, incluso nel nuovo biglietto unico, conduce i visitatori nel cuore del Teatro lirico più grande d’Italia attraverso il Foyer, la Sala grande, il Salotto annesso al Palco reale e la Sala pompeiana. La visita dura circa 40 minuti ed è accessibile alle persone con disabilità. Lungo il percorso della visita, si trovano i modelli 3D delle sale e le mappe tattili per le persone non vedenti e ipovedenti.

-Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo di Palermo-

(ITALPRESS).