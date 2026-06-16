Palermo, ufficiale: confermato il ds Carlo Osti
Il Palermo comunica "la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club rosanero"
PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo comunica “la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club rosanero”, si legge in una nota. L’ex dirigente della Sampdoria è arrivato nella società di viale del Fante a gennaio del 2025. “A Osti – prosegue il comunicato – le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 16 giugno 2026