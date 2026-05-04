Palermo, setacciato il quartiere Boccadifalco: raffica di denunce e sequestri

L'attività è stata mirata alla prevenzione dell'illegalità diffusa

PALERMO (ITALPRESS) – Un’operazione a largo raggio ha interessato il quartiere Boccadifalco, nell’ambito della quale i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, con il supporto del Nucleo Operativo, delle Stazioni dipendenti e di diversi equipaggi del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività, supportata dall’alto dal 9° Nucleo Elicotteri, è stata mirata alla prevenzione dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione al traffico di stupefacenti e alla verifica degli allacci abusivi alla rete elettrica.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri – coadiuvati per le verifiche dai tecnici dell’Enel – hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sorpreso a sottrarre energia elettrica attraverso un allaccio abusivo che collegava l’abitazione alla rete pubblica. La stessa sorte, con una denuncia a piede libero, è toccata ad altre cinque persone (di età compresa tra i 31 e i 73 anni), tutte accusate di furto aggravato di energia. L’attività ha portato anche alle denunce in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti a offendere nei confronti di due soggetti di 21 e 43 anni, nonché di ulteriori 4 deferimenti per guida senza patente (reiterata nel biennio). Durante le perquisizioni sono state sequestrate diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, con diverse segnalazioni inviate alla Prefettura per gli assuntori identificati.

L’attività preventiva ha permesso inoltre di monitorare le arterie principali e le zone interne del quartiere, consentendo di identificare e controllare 209 persone e 97 veicoli. Massima attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale, con la contestazione di 32 sanzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 16.442 euro e la decurtazione di 75 punti dalle patenti. Le sanzioni hanno riguardato, tra le altre, 7 mancate coperture assicurative, 6 violazioni per il mancato uso del casco e 2 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L’operazione ha portato complessivamente al sequestro amministrativo di 8 veicoli e al fermo amministrativo di altri 7, confermando l’impegno dell’Arma nel ripristino della legalità nel quartiere.

– Foto ufficio stampa Carabinieri Palermo –

(ITALPRESS).