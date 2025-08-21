Palermo, scontro tra due moto: due morti ed un ferito

A cura di Redazione 21 agosto 2025 21:47

PALERMO (ITALPRESS) – E’ di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Duca degli Abruzzi, a Palermo. Nello scontro tra due moto sono morti un 17enne ed un 21enne. Un terzo giovane di 16 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale. -Foto-

(ITALPRESS).