Palermo, Rui Modesto si presenta “Qui tutto per lavorare bene, non so la data del mio rientro”

L'angolano è stato presentato questa mattina nel centro sportivo di Torretta

PALERMO (ITALPRESS) – Ci vorrà ancora un po’ per vederlo in campo, ma il sorriso non gli manca così come la carica per tornare il prima possibile: Rui Modesto è l’ultimo acquisto del mercato invernale del Palermo, arrivato proprio tre secondi prima del gong. L’angolano è stato presentato questa mattina nel centro sportivo di Torretta: “Sono arrivato qui perché so che Palermo è un grande club – racconta, – Ho parlato con tante persone per avere un’opinione della squadra e sono state tutte positive: a Palermo ci sono tutti gli elementi per lavorare bene”.

Lasciare Udine per scendere di categoria, aggiunge Modesto, “non è un passo indietro e non è stata una scelta sbagliata. Tutti i giocatori del Palermo mi hanno accolto bene: questo è un bel gruppo, sembra di stare come in famiglia”.

Il numero 18 si sta ancora riprendendo dall’infortunio occorso in Coppa d’Africa: “Non ho ancora una data certa per il rientro – spiega, – Da questo tipo di infortunio non è facile recuperare, ma lavoro tutti i giorni per tornare il prima possibile: adesso sto molto meglio di prima e aspetto di rientrare”. Con Inzaghi, prosegue, “avevo parlato già prima di venire qua: mi piace il suo modo di lavorare, ha una personalità forte e abbiamo avuto un bel dialogo”.

Per quanto riguarda il ruolo, Modesto ammette di non avere una fascia preferita in cui agire: “Giocare a destra o sinistra per me è indifferente, mi metto dove decide l’allenatore: so di poter incidere in entrambe le corsie”. L’ultima riflessione è legata ai momenti di chiusura della trattativa, una vera e propria corsa contro il tempo che però è finita bene: “Nei momenti clou dell’affare stavo solo aspettando, non potevo fare altro: in quel momento la mia decisione era di venire a Palermo, avevamo poco tempo ma per fortuna è andata bene”, conclude l’ex Udinese.

