“Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, la mostra arriva a Londra

LONDRA (ITALPRESS) - La mostra "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" fa tappa a Londra. E' possibile visitarla fino al 7 gennaio, su iniziativa del Comune di Palermo, in collaborazione con l'Istituto italiano di Cultura di Londra che la ospita nella sua sede. L'esposizione è stata inaugurata dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, dal direttore dell'istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà, alla presenza del Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone.

"Grazie a questo tour di promozione internazionale, Palermo cresce in termini di attrattività e di flussi turistici in entrata, soprattutto in riferimento alla presenza di stranieri in città - si legge in una dichiarazione del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - Questa di Londra è l'ultima tappa del 2025, ma continueremo il prossimo anno a raccontare all'estero il Festino e le nostre tradizioni che arricchiscono il valore culturale della città".

Cannella ha sottolineato come la tappa londinese rappresenti "un momento fondamentale del percorso che stiamo portando avanti in tutto il mondo con l'esposizione fotografica dedicata alla patrona di Palermo. Londra, una delle capitali più importanti a livello globale, è un crocevia di culture, tradizioni e popoli: il luogo ideale per far conoscere non solo la figura della nostra santa patrona, ma anche le tradizioni legate al suo culto, alla "Santuzza", come viene affettuosamente chiamata a Palermo".

Il progetto espositivo Palermo rifiorisce con Santa Rosalia/ Palermo blooms with Santa Rosalia, curato da Sandro Follari, Maria Francesca Martinez Tagliavia, Valentina Falletta e Claudia Giocondo, nasce nell'ambito degli eventi organizzati per celebrare i 400 anni dal rinvenimento, nel luglio 1624, delle spoglie mortali di Santa Rosalia, patrona della città.

"Attraverso i magnifici scatti dei fotografi vincitori del concorso promosso dal Comune di Palermo - afferma Francesco Bongarrà, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra - la mostra restituisce tutta la magia del Festino e l'intensa partecipazione dei palermitani nel celebrare la loro Santa Patrona con una festa che è manifestazione di fede, devozione e partecipazione di popolo. Sono profondamente convinto che Londra rappresenti una tappa ideale per questo tour internazionale: una città che, da sempre, accoglie con curiosità e affetto le espressioni culturali della mia amata Isola. In tale contesto, esprimo la mia soddisfazione per la collaborazione con il Comune di Palermo in occasione di questo importante anniversario".

La mostra presenta una selezione degli scatti realizzati da fotografi professionisti e fotoreporter in occasione del Festino del 14 luglio 2024. Sono stati selezionati da una commissione composta dal giornalista Rai Roberto Gueli, Gianfranco Marrone, Professore ordinario di Semiotica presso l'Università di Palermo e da Maria Francesca Martinez Tagliavia, Direttore della Galleria Arte Moderna di Palermo. E' arricchita dalle 4 foto vincitrici del concorso 2025, realizzato con il contributo di Sispi.

La mostra è organizzata dal Comune di Palermo con la collaborazione dell'Area Cultura. E' realizzata da Civita Sicilia anche grazie al contributo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

"Con la tappa di Londra - afferma Mulè - si conclude una sorta di "processione" che Santa Rosalia ha compiuto in giro per il mondo in occasione dei 400 anni. Qui, in particolare, Santa Rosalia ha una storia che merita di essere raccontata: il più grande biologo dell'epoca moderna, Evelyn Hutchinson, le rese infatti omaggio fondando la teoria della biodiversità proprio su alcune specie scoperte nel lago di Santa Rosalia, ai piedi di Monte Pellegrino, quel promontorio che Goethe definì il più bello del mondo. Celebrarla nel Regno Unito significa dare nuovo slancio a una storia che non si è mai interrotta e che continua grazie a questa splendida mostra, un elogio a Palermo, alla sua passione e alla sua straordinaria capacità di farsi conoscere, rappresentare ed onorare ovunque".

Mollicone sottolinea che "la Commissione Cultura della Camera dei Deputati è qui a Londra per patrocinare la mostra sul Festino di Santa Rosalia, allestita all'Istituto Italiano di Cultura in occasione del quattrocentesimo anniversario. Si tratta di una splendida esposizione organizzata da Civita e fortemente voluta dal Comune di Palermo. Siamo qui per sostenere e promuovere le iniziative culturali dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra che ospita numerosi eventi, tra cui questa mostra, inaugurata inizialmente a Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati su impulso della Commissione, che ha risposto all'appello di Palermo. Da lì l'esposizione ha poi proseguito il suo percorso in molte altre sedi degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, diventando un simbolo importante della nostra diplomazia culturale".

In mostra anche un breve girato del Festino realizzato dall'Agenzia di comunicazione Albamedia e Balich Wonder Studio, un video che propone Palermo vista dall'alto, con momenti immersivi in alcuni suggestivi luoghi storici della città, per una produzione realizzata da Aerial Film Studios e il video del backstage con interviste ai protagonisti del Festino 2024, girato dal Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia.

