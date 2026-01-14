Palermo, nuova abitazione Iacp assegnata ad una famiglia di 8 persone

PALERMO (ITALPRESS) & È stata assegnata, nel quartiere Zen 2, in via Costante Girardengo, una casa di edilizia residenziale pubblica riacquisita grazie alla collaborazione tra il Comune di Palermo e lo IACP, a seguito dell& del dec

PALERMO (ITALPRESS) – È stata assegnata, nel quartiere Zen 2, in via Costante Girardengo, una casa di edilizia residenziale pubblica riacquisita grazie alla collaborazione tra il Comune di Palermo e lo IACP, a seguito dell’accertamento del decesso dell’ultimo assegnatario. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

L’immobile, sottolinea la nota, è stato immediatamente destinato a una famiglia composta da otto persone, con un bambino in arrivo, regolarmente inserita nella graduatoria per l’emergenza abitativa. Sale così a 23 il numero delle abitazioni riacquisite e riassegnate negli ultimi mesi allo Zen 2, un dato che conferma come l’azione di controllo e recupero del patrimonio ERP sia continua e capillare in tutta la città.

“L’amministrazione comunale continua a fare la propria parte con determinazione e concretezza – dichiarano il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli – portando avanti a passo serrato le procedure di controllo del patrimonio pubblico, prevenendo nuove occupazioni abusive e garantendo il diritto alla casa a chi sceglie la strada della legalità. Nessuna scorciatoia, nessuna intermediazione opaca: chi ottiene un alloggio lo fa esclusivamente grazie alla trasparenza delle graduatorie e ai titoli maturati attraverso il calcolo automatico del punteggio”.

“Contrastare le occupazioni irregolari e restituire dignità abitativa alle famiglie che ne hanno diritto – concludono – significa tutelare i più fragili e riaffermare il principio che la casa pubblica è un bene della collettività, da assegnare secondo regole chiare e giuste”.

