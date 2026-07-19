Palermo Ladies Open, Abbagnato “Sogno un campo centrale pieno contro Burel”

PALERMO (ITALPRESS) – La crescita passa anche dai chilometri. Anastasia Abbagnato lo sa bene. La wild card del “37° Palermo Ladies Open” è arrivata dopo un’importante esperienza negli Stati Uniti, dove ha trascorso un periodo di allenamento dopo l’approdo

PALERMO (ITALPRESS) – La crescita passa anche dai chilometri. Anastasia Abbagnato lo sa bene. La wild card del “37° Palermo Ladies Open” è arrivata dopo un’importante esperienza negli Stati Uniti, dove ha trascorso un periodo di allenamento dopo l’approdo all’University of Texas. Un percorso che, racconta, le ha lasciato molto più di diverse settimane di lavoro sul cemento.

“L’esperienza in Texas mi ha arricchito tantissimo – spiega la ventiduenne palermitana numero 498 del ranking – è stata molto formativa e nei prossimi mesi tornerò lì. Giocare sul cemento mi ha portato ad adattare il mio tennis. Ho dovuto cambiare le traiettorie, lavorare sugli spostamenti e rimodulare il mio gioco”. Un bagaglio tecnico che le ha permesso di individuare con maggiore chiarezza anche gli aspetti sui quali continuare a lavorare.

“Dal punto di vista tecnico vorrei migliorare soprattutto in risposta. Devo crescere anche nella fase difensiva e negli spostamenti laterali”. La notizia della wild card nel tabellone principale del Wta 125 del Country Time Club è arrivata quasi a sorpresa. “Sono davvero felice di aver ricevuto questa wild card. Non me l’aspettavo, perché mi stavo preparando a disputare le qualificazioni. La considero un bellissimo segnale di fiducia”.

All’esordio l’aspetta una partita di alto livello contro la francese Clara Burel (ex 45 al mondo, reduce dai quarti di finale al Wta 250 di Iasi in Romania), ma Anastasia Abbagnato guarda all’appuntamento con entusiasmo e con la consapevolezza di potere contare sul sostegno del pubblico di casa.

“Con i miei allenatori stiamo lavorando per arrivare preparati al meglio. So che verranno in tanti a sostenermi e spero di vedere il Campo Centrale pieno: mi aspetto almeno mille persone”. Non solo singolare. Il doppio continua a rappresentare una parte importante del suo percorso: è 252 della classifica mondiale ed un best ranking da 188. “Mi piace tantissimo. Mi piace servire forte e questo permette alla mia compagna di coprire meglio il campo. Il doppio mi da’ tanta fiducia e, quando entro in campo, penso di poter vincere contro chiunque”.

Tra le compagne con cui si è trovata meglio c’è la siciliana Miriana Tona, sua partner anche ai “Palermo Ladies Open” (al primo turno affronteranno le teste di serie n. 3 Gavrila-Webley-Smith): “Insieme a Miriana abbiamo già vinto un torneo a Santa Margherita di Pula e in campo ci troviamo davvero bene”. E, a conferma del valore delle esperienze maturate in doppio, Abbagnato ricorda anche una vittoria prestigiosa.

“A Roma ho battuto anche Linda Nosková, che ha appena vinto Wimbledon in singolare. Lei giocava in coppia con Lucia Bronzetti, mentre io ero in campo con Aurora Zantedeschi”. Per la tennista palermitana, il Palermo Ladies Open rappresenta molto più di un torneo. “Sono davvero felice e spero davvero di sfruttare l’opportunità. È il mio secondo Wta 125 dopo i quarti centrati lo scorso anni agli Internazionali della Calabria”.

-Foto ufficio stampa Wta Palermo-

(ITALPRESS).