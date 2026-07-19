Grave lutto a Palazzo di Città, morta Concetta di Liberto: perdita enorme per familiari e colleghi

La famiglia l'ha accompagnata fino all'ultimo istante. Era capo ufficio allo Stato Civile.

Gela. Un lutto tremendo colpisce Palazzo di Città. E' deceduta Concetta di Liberto, capoufficio e responsabile del servizio di stato civile. Era conosciuta da tanti, cittadini e colleghi. Soprattutto per i colleghi è una perdita incolmabile: sempre disponibile e professionale, negli anni non ha mai mancato ai suoi doveri. La famiglia l'ha accompagnata fino all'ultimo istante. Aveva 62 anni. I funerali si terranno, martedì 21 luglio, presso la chiesa di San Francesco, dalle ore 16:30. Domani, 20 luglio, dalle ore 14, è prevista una veglia funebre a Palazzo di Città. Da oggi, invece, sarà possibile vegliarla presso la casa del commiato dei fratelli Trubia, in via Salemi 2.