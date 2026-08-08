Palermo, incidente in moto costa la vita a un giovane di 19 anni
Non risulterebbero coinvolti altri veicoli: la polizia municipale è ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
PALERMO (ITALPRESS) – Ancora sangue sulle strade di Palermo: stanotte un incidente in moto è costato la vita a un giovane di 19 anni. L’episodio si è verificato intorno alle 3 in viale Ercole, nel tratto di strada che costeggia il parco della Favorita. Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un albero: per lui, all’arrivo dei soccorsi, non c’era già più nulla da fare. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli: la polizia municipale è ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 08 agosto 2026