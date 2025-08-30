Quotidiano di Gela

Palermo-Frosinone, allo stadio Barbera anche il presidente Sergio Mattarella

PALERMO (ITALPRESS) & C& anche un ospite d& stasera in occasione dell& di Serie B tra Palermo e Frosinone: nella tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubbli

A cura di Redazione
30 agosto 2025 21:02
Palermo-Frosinone, allo stadio Barbera anche il presidente Sergio Mattarella -
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – C’è anche un ospite d’eccezione stasera in occasione dell’incontro di Serie B tra Palermo e Frosinone: nella tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da sempre tifoso rosanero. Il capo dello Stato è stato accolto dal prefetto Massimo Mariani, dal sindaco Roberto Lagalla, dal presidente del Palermo Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.

1 di 6 6PgkIseEOWxNldc6r43JcqzRk7glZNumr630lWEc.jpg e5MLkFoyDWhEMaNTe7HVZX8DTcmGehHdg0UdGLar.jpg APFiZJPSOCRr7LPZDcgCFC21DSHcCha9VgEbgJYi.jpg WoHEEhZX1DxMqbStJWDXLN5xvpJqd0HtQ8LwvvEx.jpg rhRolvCAnhhFDVIxbzXyXCnaJSGKkPCMSb8ap57A.jpg q0Eyq7s54IVdgbkDakarxKJtGchfMH1UCbK62caD.jpg

Una partecipazione d’eccezione visto che siamo abituati a vedere il capo dello Stato in genere sulle tribune di eventi sportivi della Nazionale o per le finali di Coppa Italia all’Olimpico di Roma. Già due anni fa, l’8 aprile del 2023, Mattarella aveva accettato l’invito del Club e aveva visitato il Barbera e il Palermo Museum, accolto dai dirigenti della società.

“Una bellissima sorpresa per Palermo e i palermitani. Questa sera, allo stadio Barbera, abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare in tribuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della partita tra i rosanero e il Frosinone. Un momento storico. Grazie Presidente per aver dimostrato ancora una volta attaccamento e affetto per la nostra città”. Così, in una nota, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

https://video.italpress.com/storage/news/video/2025/8/208296abbf5679bc6c74ebcc91c0afdc61536d04.mp4https://video.italpress.com/storage/news/video/2025/8/d27b6d84aa1499cae38b863a638754b74ee9eaa0.mp4https://video.italpress.com/storage/news/video/2025/8/86fb50894720c724d5ebcad08c53825e01896096.mp4

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela