Palermo, ecco Vavassori: “Il gol al Lecce? Inzaghi mi ha dato un consiglio”

PALERMO (ITALPRESS) – Il più piccolo nel gruppo squadra, ma i colpi sono quelli di un potenziale giocatore importante: Dominic Vavassori si è regalato un esordio da sogno con il Palermo, segnando dopo un quarto d’ora in Coppa Italia contro il Lecce, ma è

PALERMO (ITALPRESS) – Il più piccolo nel gruppo squadra, ma i colpi sono quelli di un potenziale giocatore importante: Dominic Vavassori si è regalato un esordio da sogno con il Palermo, segnando dopo un quarto d’ora in Coppa Italia contro il Lecce, ma è solo l’inizio di un percorso che il numero 9 auspica sia vincente per sé e per la squadra.

Vavassori si è presentato in conferenza stampa al Palermo Cfa: la sua prima riflessione è dedicata all’emozione di segnare davanti ai 33mila di viale del Fante. “Far gol al Barbera, davanti a tutta quella gente, è stato incredibile: spero che il mio gol sia il primo di tanti”, racconta. Alla domanda su quante reti spera di realizzare è Inzaghi a rispondere, facendo incursione in conferenza: “Almeno 15 deve farne, con quel numero di maglia là…”, scherza il tecnico.

Non si fa attendere la risposta dell’ex Atalanta: “Ben venga se riuscissi ad arrivare a 15 gol, ma prima di tutto vorrei raggiungere l’obiettivo di squadra”. Sulla posizione in campo, aggiunge Vavassori, “mi metto a disposizione della squadra: Inzaghi e lo staff mi stanno aiutando molto, ieri mattina mi ha dato un consiglio sulla partita ed è andato a buon fine”. Tornando al numero di maglia del classe 2005. “Il 9 l’ho scelto perché è il giorno del mio compleanno, perché qui a Palermo rappresenta un numero molto importante e poi è il numero di Inzaghi”.

Per quanto riguarda il traguardo da raggiungere e la genesi della trattativa che lo ha portato in Sicilia, “la squadra ha un obiettivo importante e voglio aiutarla a raggiungerlo. Ero in ritiro con la prima squadra dell’Atalanta e quando il mio procuratore mi ha detto dell’interesse del Palermo ho accettato subito di venire: penso che sia la piazza giusta per arrivare a un obiettivo importante”.

-Foto xd8/Italpress-

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