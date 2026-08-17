Morte Biundo, aperta inchiesta: tre indagati in attesa dell'autopsia

La procura aretusea ha aperto un'indagine

Gela. L'attesa, come abbiamo riferito negli scorsi giorni, è per l'autopsia sul corpo del cinquantatreenne Giuseppe Biundo, morto la scorsa settimana nell'area di una delle aziende del polo industriale siracusano, tra Priolo e Augusta. La procura aretusea ha aperto un'indagine e allo stato ci sono i primi indagati. In totale, sono tre, riconducibili alle operazioni che erano in corso quando Biundo, tra i titolari dell'azienda d'autotrasporto della famiglia, è caduto al suolo mentre stava raggiungendo la parte superiore dell'autocisterna, a quanto pare per manovre di scarico. L'azienda siracusana opera nel ciclo dei reflui e gli inquirenti cercheranno di capire, anche con dati tecnici, se il decesso possa essere stato causato da possibili inalazioni o da altre cause. Biundo aveva sostituito un proprio dipendente, andato in ferie, e personalmente si era occupato del carico e del viaggio verso la zona industriale siracusana.