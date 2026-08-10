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Palermo, braccio fuori dal finestrino si incastra in una ringhiera del tram: una 56enne perde l’arto

La donna viaggiava in macchina tenendo l'arto fuori dal finestrino ma questo, dopo l'impatto ad alta velocità con la ringhiera, di colpo si è staccato

A cura di Redazione Redazione
10 agosto 2026 11:53
Palermo, braccio fuori dal finestrino si incastra in una ringhiera del tram: una 56enne perde l’arto -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Un’automobilista di 56 anni ha subito l’amputazione del braccio dopo che quest’ultimo è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram a Palermo. L’incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la corsia direzione Trapani: la donna viaggiava in macchina tenendo l’arto fuori dal finestrino ma questo, dopo l’impatto ad alta velocità con la ringhiera, di colpo si è staccato. La 56enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Civico.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)

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Verificato il: 10 agosto 2026

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